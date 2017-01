Blue Monday 2017: significato di una bufala pseudo scientifica

Oggi è il Blue Monday 2017: avrete letto ovunque di questa infausta ricorrenza, ma di cosa si tratta? Qual è il significato di questa data? Il Blue Monday dovrebbe essere il giorno più triste dell’anno; a dimostrazione di questa teoria sarebbe stata anche addotta una complessa equazione matematica.

Blue Monday prende il nome da una canzone dei New Order, in inglese infatti Blue significa anche “tristezza” “depressione”. Il professore universitario Cliff Arnald ha decretato che il terzo lunedì di gennaio sarebbe stato il giorno più deprimente dell’anno. Salvo poi scoprire che all’origine di questo presunto algoritmo della tristezza altro non c’era che una richiesta commerciale da parte di Sky Travel.

A poco o nulla sono valse le strenue opposizione a quella che poi sarebbe divenuta una credenza popolare ripresa con vigore dai media. Il dottor Dean Burnett, fra i più critici delatori di Arnell e dalla sua equazione, ha anche cercato di spiegare che Arnall si è spacciato per docente universitario presso la Cardiff Uiversity quando in realtà era soltanto un insegnante in alcuni corsi serali di psicologia, legati al centro di educazione degli adulti dell’università gallese. Ormai però il mito – del tutto fasullo – del Blue Monday era diffuso.