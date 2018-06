“Lei li vuole tutti così” ecco tutti i ritocchini di Andrea Iannone per colpa di Belen Rodriguez

Andrea Iannone e Belen Rodriguez non stanno più insieme, o almeno è questo che sembrerebbe stando alle ultime notizie di gossip. Eppure, la showgirl argentina ha lasciato il segno nel cuore del pilota. E non solo nel cuore: da quando si è messo insieme alla bellissima showgirl argentina, Iannone ha completamente trasformato il proprio aspetto e il proprio look. Basta dare un’occhiata alle foto del centauro prima e dopo Belen. Il risultato? Sembra quasi un sosia di Fabrizio Corona e non è un caso se, proprio l’ex re dei paparazzi, recentemente abbia dichiarato come sia Belen Rodriguez a volerli tutti così: “Prima con Stefano, poi con Iannone. Ma guardatelo, sono io o è lui?” ha chiesto ironicamente a Verissimo Fabrizio Corona (Continua a leggere dopo le foto).

Ma cosa ha ritoccato Andrea Iannone? Anzitutto Il naso, che prima era molto pronunciato, è diventato più fine e grazioso. Il motociclista ha ammesso il ritocchino. “Quando nel 2007 ero caduto in Malesia, oltre a infortunarmi 4 vertebre mi ero rotto anche il naso, deviando il setto. Nel 2012 il dottor Claudio Costa mi aveva consigliato di operarmi, faticavo a respirare: lo feci dal professor Gottarelli a Bologna. Poi l’anno scorso giocando a pallone ho preso una botta e il naso si è gonfiato. Quando ho fatto una Tac facciale per sistemarmi i denti, il dentista mi ha detto che c’era qualcosa di strano alla cartilagine: si era staccato un innesto. Così sono tornato sotto i ferri in clinica a Villafranca”, ha spiegato Iannone in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. (Continua a leggere dopo le foto)

Lui smentisce i ritocchini, ma non sembrano esserci dubbi. “Se il mio viso è un po’ diverso è perché anche io invecchio e cambio. E se la faccia è un po’ strana è perché ho ancora i punti interni che un po’ alla volta si stanno rimarginando.” Certo, a guardare bene alcune foto sembra proprio che Andrea abbia reso le sue labbra un po’ più carnose con l’aiuto di qualche punturina. Oggi sono talmente turgide da fare invidia persino a quelle di Belen. (Continua a leggere dopo la foto)

E al settimanale Chi, recentemente, il dott. Spagnolo non ha mostrato alcun dubbio e le sue dichiarazioni a riguardo non hanno lasciato spazio a interpretazioni: “Il ritocco alle labbra di Iannone è imbarazzante. Non credo sia una scelta sua perché questa è una versione femminilizzata della bellezza maschile.” Antonio Spagnolo ha commentato anche il presunto ritocco agli zigomi, parlando chiaramente di ritocchi “tipicamente femminili”. Il famoso chirurgo plastico, per questo motivo, ha sottolineato: “Gli zigomi e le labbra sono ritocchi tipicamente femminili. La bellezza maschile ha altri canoni e un uomo non può volere questo tipo di trasformazioni. Se hai le labbra carnose di natura è un conto, ma sono tassativo nello sconsigliare agli uomini di riempirsi le labbra. E poi un motociclista deve essere virile, maschile, deve avere quel fascino un po’ ruvido…”