Costumi da bagno Estate 2018: i modelli preferiti dalle vip

Estate 2018, quali sono i costumi da bagno preferiti dalle vip, volti noti dello spettacolo e non solo? Certamente il bikini, che sia a stampe floreali o fantasia, super colorato, l’importante è che siano presenti i volant! Tutte pazze per le rouches, insomma. La stagione estiva è appena iniziata e già abbiamo visto molte soubrettes paparazzate in spiaggia sfoggiare fisici da urlo valorizzati da costumi da bano scelti ad hoc.

Chiara Ferragni, Cecilia Rodriguez, Federica Nargi, ad esempio, hanno scelto costumi a due pezzi rigorosamente con volant, modello trendy di questa estate 2018. Sì anche a costumi interi o trikini, purché impreziositi dalle rouches. Mariana Rodriguez ha scelto colori vivaci e stampa orientale per il suo bikini Effek, Valentina Vignali è andata sul classico, un bel bikini semplice targato Calzedonia. All’elenco delle vip si aggiungono Melissa Satta e Cristina Chiabotto. E se la sorella di Belén ha optato per la stampa floreale, Giorgia Palmas ha scelto invece un romantico costume intero nero Yamamay; Justine Mattera un bikini fantasia firmato Pin Up Stars. Vero must di questa estate il modello ‘intero’ ; oltre alle fantasia floreali già citate, conchiglie, fiori, frutta ma anche righe e pois, largo alla fantasia, perché la moda mare di quest’anno soddisferà ogni gusto. Ecco ad esempio questo scelto da Caterina Balivo: stampe esotiche su fondo bianco, le coppe ben disegnate e una linea non molto sgambata.