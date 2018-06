Yacht di lusso History Supreme: valore da capogiro per il gioiello del mare

Yacht di lusso History Supreme: eccolo, misura trenta metri di lunghezza lo yacht più caro al mondo. Battezzato History Supreme e ricoperto da 100mila chili di oro, platino e gioielli, ha un valore di 3,4 miliardi di euro. La camera da letto principale realizzate con ossa di dinosauro autentiche tratte dai resti del Tirannosaurus Rex trovato in Arizona.

È lo yacht di tutti gli yacht, l’unico e solo, il cui prezzo fa girare la testa. Il valore di questo gioiello del mare è altissimo e non è un caso. Il lusso in mare, progettato dal designer britannico Stuart Hughes e frutto di 3 anni di lavoro per essere realizzato. Il miliardario che lo ha acquistato per l’esorbitante cifra di € 4,2 miliardi è un uomo d’affari malese rimasto anonimo, sebbene rumors lo identifichino con Robert Kuok. Cosa lo rende così elegante, prezioso e, dunque, costosissimo? Anzitutto i materiali preziosi con cui la sua struttura è stata assemblata: oro e platino. Un sottile strato d’oro riveste la base della nave, il ponte, i corrimano, le scale, la zona pranzo e persino l’ancora. Un yacht che è anche un’opera d’arte: un gioiello la sua camera da letto matrimoniale, caratterizzata da un pezzo della parete fatto di meteoriti, una statua fatta di ossa di T-Rex, un Aquavista Panoramic Wall Aquarium da 68 kg in oro 24 carati e una bottiglia di liquore con un diamante da 18,5 ct, che costa €42 milioni!

Tra gli yacht di lusso più grandi e costosi al mondo vi è anche l’Eclipse, che appartiene ad una delle persone più ricche del mondo, l’uomo d’affari russo, Roman Abramovich. L’imbarcazione è lunga 162,5 metri ed è stata costruita da Blohm + Voss. Il prezzo esatto di questa gemma galleggiante è sconosciuto e le stime vanno da €425 Milioni a €1,1 Miliardi. Consta di 24 cabine per gli ospiti, due piscine, vasche idromassaggio e una sala discoteca. Ha un sistema di sicurezza missilistico, lo yacht è dotato inoltre di sistemi di rilevazione delle intrusioni e persino di un sistema anti-paparazzi, che impedisce loro di scattare foto con una luce che abbaglia le lenti delle loro fotocamere.