Nozze di lusso, Chiara Ferragni presto sposa: chi e come la vestirà?

Nozze di lusso, Chiara Ferragni presto sposa. Il prossimo 1° settembre a Noto, in Sicilia, la famosa fashion blogger convolerà a nozze con il suo compagno, il rapper milanese Fedez, nonché padre del piccolo Leone venuto alla luce tre mesi fa. Top secret quasi assoluto sulle nozze dell’anno, dalla lista di invitati ai dettagli della location la stampa sa poco o niente. Ma su tutto, ciò che desta maggiore interesse e curiosità è certamente l’abito della sposa. Chi vestirà la bionda Chiara, ma soprattutto come?

Al momento è possibile solo fare ipotesi alla luce dello stile nel vestirsi che la Ferragni solitamente predilige e sulla scorta di sue dichiarazioni pubbliche rilasciate in merito a mezzo stampa non molto tempo fa. Tra i nomi di stilisti più papabili spicca quello di Gianbattista Valli, molto amato dalle celebrità per il giorno delle nozze – tra le dive nostrane c’è la conduttrice Alessia Marcuzzi – e di origini siciliane come la stessa futura sposa. C’è poi Christian Dior, da sempre lo stilista prediletto della fashion blogger, che ha sempre esternato grande ammirazione per la maison francese, tant’è che in più occasioni l’abbiamo vista indossare maglie con la stampa ‘Dior addicted’. Terza griffe Alberta Ferretti, che ha vestito Chiara Ferragni in recenti occasioni ufficiali, tra cui il Festival di Cannes.

Tuttavia una certezza ce l’abbiamo: chi non vestirà Chiara Ferragni. Dolce & Gabbana, vista la scarsa simpatica reciproca che c’è tra loro. Stefano Gabbana, vuole il gossip, avrebbe in passato postato un commento al vetriolo sotto un meme che ritraeva la Ferragni e la frase “Sono un’imprenditrice digitale”; lo stilista avrebbe scritto: “Lei è veramente cheap”, ovvero ‘sempliciotto’ … Da fashion blogger, stilista e amante della moda qual è, il vestito della Ferragni ce lo aspettiamo tutti chic, romantico, di gran classe, giovanile e … meraviglioso come lei. E Classico, soprattutto, come lei stessa dichiarò in passato: “Il mio vestito dovrebbe essere lungo fino a terra, ma molto semplice, con il corpetto ricamato”.