Hotel di lusso in Italia: 3 location romantiche per una vacanza da sogno

Ma se doveste partire domani per una vacanza e vorreste una location romantica e un alloggio lussuoso, sapreste dove andare? Dal mare alla montagna, vi diamo tre suggerimenti, tre location che abbinano il romanticismo del paesaggio alla lussuosità della struttura di accoglienza: a voi la scelta.

Therasia Resort: il guardiano del mare delle Eolie

Le Isole Eolie sono uno dei paradisi turistici del nostro paese. Chi arriva nell’arcipelago siciliano rimane sempre affascinato dall’incredibile bellezza dei paesaggi naturali, dall’intensità e qualità di colori, profumi e sapori che tutte e sette le isole sanno offrire. Per chi desidera trascorrere una vacanza alle Isole Eolie la base ideale è Vulcano, soprattutto se cercate una sistemazione romantica e lussuosa. A Vulcanello, sul lato dell’isola che si affaccia sullo stretto che la separa da Lipari, sorge il Therasia Resort, splendida struttura 5 stelle parte del gruppo che possiede anche il Garden Villas & Resort di Ischia. Camere fascinose con vista mare, delfini inclusi; una piscina all’aperto con panoramica mozzafiato (a picco) sul mare; una caletta con approdo privati, con uno scorcio senza eguali; due ristoranti (Il Cappero e L’Arcipelago) capaci di regalare sapori intensi tipici della cucina eoliana con una cura straordinaria per i particolari ed un dehor dalla vista impagabile; una Spa di eccellente livello dove farsi coccolare. Dobbiamo aggiungere altro per convincervi a seguire il nostro consiglio?

Villa Eden a Merano, l’eleganza del benessere in Alto Adige

Se amate la montagna e volete godervela al meglio, vi consigliamo di scegliere un hotel con stabilimento termale. Vi permetterà di abbinare allenamento e coccole: che c’è di meglio di un bel bagno in una piscina termale dopo una lunga passeggiata tra boschi e prati in alta quota? La nostra scelta per l’alloggio, in questo caso, è caduta sulla lussuosa Villa Eden, struttura a 5 stelle situata a Merano che è anche Medical Spa. Ambienti eleganti ospitati da un parco secolare, una struttura all’avanguardia nei trattamenti per il benessere del corpo e della mente. “Meravigliosa elegante e raffinata…. Professionisti al top in ogni settore: medici, chef, addetti Spa e front office.”, è il giudizio di un utente di Tripadvisor, solitamente non prodigo di complimenti. Lasciatevi guidare in un percorso tra lezioni di yoga e acquagym, iniziando la giornata con una salutare seduta di risveglio muscolare, avvolti dalla quiete del parco secolare in cui è immersa la struttura. Se invece preferite attività sportive, lasciatevi guidare nelle escursioni sulle vicine montagne o godetevi il campo da golf a disposizione della struttura. Villa Eden fa parte del circuito Small Luxury Hotels of the World e non mancherà di stupirvi anche con il ristorante ispirato alla health gourmet cuisine, in cui potrete apprezzare la cucina dietetica nel rispetto delle tradizioni culinarie dell’Alto Adige.

Villa San Sanino a Torrita di Siena: l’inarrivabile eleganza delle colline toscane

Villa San Sanino, relais a 5 stelle nel cuore della Toscana sulle crete senesi, è una specie di manifesto dell’accoglienza “di campagna” italiana. Elegante e lussuoso senza essere snob, quasi altero nella sua perfezione stilistica tra architettura e paesaggio, Villa San Sanino è una struttura molto apprezzata per la qualità della sua offerta. Questo romantico rifugio, ideale per una vacanza di coppia, si trova a Sant’Ansano, località del comune di Torrita di Siena. Offre solo quattro suite, una diversa dall’altra ed elegantemente arredate, in grado di offrire un’esperienza unica a chi decide di soggiornare tra queste magiche colline. Il ristorante, che si chiama La Limonaia, è ad uso esclusivo degli ospiti del relais: un luogo magico con il suo antico forno a legna e la sua pergola di uva fragola che si affaccia sulla splendida valle sottostante.