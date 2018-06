Case di Lusso, Ben Affleck mette in vendita la sua villa in Georgia: bellezza mozzafiato ad un prezzo esorbitante

Ben Affleck cambia vita e … casa! L’attore ha infatti deciso di mettere in vendita la sua mastodontica villa di lusso sita a Hampton Island Preserve, in Georgia (Stati Uniti), per l’esorbitante cifra di 7,6 milioni di euro. La proprietà, che si estende per 35 ettari, tra le tante bellezze offre anche una incredibile vista sul fiume. La star di Hollywood nel frattempo avrebbe già puntato gli occhi su una nuova lussuosa villa da 19 milioni di dollari per essere più vicino ai suoi tre figli, che vivono con la loro mamma, nonché ex moglie di Affleck, Jennifer Garner. Gli ex coniugi, nonostante i tradimenti di lui, sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto, e Affleck intende, nonostante la sua nuova relazione sentimentale, frequentarli assiduamente. Per questo mira a diventare vicino di casa della ex e dei tre bambini, trasferendosi a Pacific Palisades, Los Angeles, dove ha adocchiato una lussuosa dimora dal valore di 19 milioni di dollari, notizia peraltro confermata dal magazine People.

La villa di Affleck in Georgia è dunque in vendita: l’immensa proprietà comprende “The Big House”, che ha una superficie di 557 m2, quattro camere da letto e due bagni. La casa consta di lunga scala interna, di quelle che si vedono nelle fiabe, da sogno, dunque. Ambienti luminosi grazie ad antiche grandi finestre ristrutturate, la piscina, il campo da golf, un bar, una sala biliardo, la sala fitness con palestra incorporata, il camino, e addirittura una vera e propria biblioteca!

Fuori dalla proprietà un viale conduce al fiume, alla sua sinistra si trova la “Summer House”, con un enorme camino e soffitti spioventi, ideale per intrattenere gli ospiti. Sulla destra la “Oyster House”, una grande guest house con cinque camere e tre suite. Insomma, chiamarla semplicemente ‘villa’ è decisamente riduttivo! Dopo il divorzio da Jennifer Garner, l’attore fa coppia fissa con Lindsay Shookus. Lei, 38enne produttrice del Saturday Night Live, è la donna che Affleck frequentava clandestinamente quando ancora nemmeno si vociferava della sua crisi coniugale. Tra loro l’amore va a gonfie vele, come provano le recenti foto li ritraggono durante una passeggiata fuori Los Angeles, insieme ai lori due cani e ai genitori e figli di lei.