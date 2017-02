BlackBerry Mercury prezzo, uscita e scheda tecnica: confermato il lancio ufficiale

BlackBerry è pronta a tornare grazie al nuovissimo BlackBerry Mercury: per molto tempo chiacchierato, lo smarthphone verrà presentato ufficialmente tra pochi giorni in occasione del Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Ecco allora prezzo, scheda tecnica e data d’uscita di BlackBerry Mercury.

Il nuovo ed atteso BlackBerry Mercury sembra non avere più segreti: il nuovo nato in casa BlackBerry è pronto ad essere lanciato sul mercato il 25 febbraio con un evento pensato ad hoc in occasione del MWC 2017 – Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Ma cosa aspettarsi da questo device? L’azienda canadese sembra essere tornata agli albori dando vita, anche in un’epoca sempre più “touch”, ad un dispositivo con tastiera Qwerty che risponde perfettamente alle necessità dei clienti business.

Il BlackBerry Mercury abbandona però il sistema operativo proprietario per orientarsi invece verso Android 7.0 Nougat: sebbene le caratteristiche tecniche non siano ancora state svelate nel dettaglio, le indiscrezioni parlano di un device con tastiera fisica dotata di funzionalità capacitive nonché in cui è integrato il sensore di impronte digitali. Gli ultimi rumors parlano infine della presenza della medesima (e ottima) fotocamera presente sui Google Pixel nonchè del processore Snapdragon 821. Rimane ancora un mistero il prezzo che potremmo però presumere possa essere in linea con quello dei top di gamma precedenti.