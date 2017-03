BlackBerry KeyOne Vs BlackBerry Aurora prezzo e uscita: nuovo addio alla tastiera QWERTY

Non solo BlackBerry KeyOne: la casa tecnologica canadese, infatti, ha presentato il nuovo BlackBerry Aurora ovvero uno smartphone Android di fascia media senza tastiera fisica. Riuscirà a conquistare il mondo del business anche senza il tanto amato tastierino QWERTY? Ecco tutti i dettagli.

Dopo il lancio del BlackBerry KeyOne in occasione del Mobile World Congress 2017, Blackberry torna a far parlare di sé presentando e lanciando sul mercato in pre-ordine un nuovo modello di smartphone che si colloca tra quelli di fascia media. In particolare, la casa tecnologica canadese spiega sul suo blog che BlackBerry Aurora – a differenza del top di gamma – non sarà prodotto da TCL bensì dal partner indonesiano BB Merah Putih e riservato quindi al mercato del luogo.

Ma quali sono le caratteristiche che differenziano BlackBerry KeyOne da BlackBerry Aurora? Il nuovo device proposto da BackBerry, sebbene offra tutti gli strumenti di sicurezza e messaggistica della società canadese, si presenta come un normalissimo smartphone con Android 7.0 Nougat ma senza tastiera QWERTY. Ma cosa ne pensano gli affezionati di BlackBerry? Nonostante questo dispositivo sia riservato al mercato indonesiano – nel quale verrà venduto ad un prezzo di circa 250 euro – c’è già chi storce il naso per la nuova mancanza del tastierino fisico, caratteristica che differenzia i BlackBerry dai comuni top di gamma e che li rende particolarmente adatti alla classe business.

Credit: BlackBerry Blog