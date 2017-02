BlackBerry KEYOne prezzo e caratteristiche: doppia tastiera per un grande ritorno?

Niente BlackBerry Mercury, il grande ritorno del brand canadese si chiama BlackBerry KEYOne: ecco allora prezzo, caratteristiche e news sul nuovo smartphone dedicato principalmente ai professionisti e lanciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

E’ tempo di novità per il mercato dei dispositivi mobili: il Mobile World Congress 2017, infatti, ha dato modo ai più noti produttori di smartphone di presentare tutte le nuove proposte. Tra questi, però, anche grandi ritorni: dopo Nokia e la sua missione nostalgia con il Nokia 3310, BlackBerry punta invece a sfidare il mercato dei più noti top di gamma con il nuovo BlackBerry KEYOne.

BlackBerry KEYOne: prezzo, caratteristiche… Cosa aspettarsi da questo nuovo smartphone? Il brand canadese ha voluto puntare in grande proponendo agli utilizzatori sia una tastiera touch sia una tradizionale tastiera qwerty, spesso la caratteristica più ricercata in assoluto dai device BlackBerry. “Siamo onorati di giocare un ruolo così importante per il futuro degli smartphone BlackBerry, che sono da sempre un’icona del settore” ha spiegato Nicolas Zibell, Ceo di Tcl Communication ovvero la società cinese con cui il marchio canadese ha stretto un accordo di licenza. Nella scheda tecnica di BlackBerry KEYOne anche un display da 4.5 pollici con Corning Gorilla Glass 4 che rende il telefono resistente a graffi e urti: il device – dotato di sistema operativo Android 7.1 Nougat – vede altresì la presenza di due fotocamere, quella posteriore da 12 Megapixel e quella anteriore da 8 Megapixel. Presente anche il lettore di impronte digitali, incorportato nella barra spaziatrice della tastiera. “Il dispositivo include l’applicazione Dtek by BlackBerry, progettata per aiutare a monitorare costantemente il livello di sicurezza dello smartphone, informando l’utente in caso di rischio di violazione della privacy e consigliandolo su come tutelarsi” spiega la società sottolineando tutte le migliorie apportate ed introdotte in tema sicurezza. Infine il prezzo: disponibile ad aprile, BlackBerry KEYOne sarà venduto a 599 euro.