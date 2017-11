Black Friday 2017 Italia: le offerte delle compagnie aeree per il venerdì nero dello shopping

Il Black Friday 2017 è finalmente arrivato, portando con sé gli sconti più pazzi dell’anno. Tra le tante offerte di cui approfittare oggi, impossibile non ricordare quelle legate ai viaggi; ebbene sì, anche le compagnie aeree hanno deciso di aderire al venerdì nero dello shopping. Quale miglior momento allora per programmare una gita fuori porta?

EasyJet – compagnia aerea leader in Europa – partecipa al Black Friday 2017 trasformandolo in un #ejOrangeFriday e proponendo tariffe fino al 30% più basse rispetto al 2016 su oltre 200.000 posti. Gli sconti easyJet sono validi per viaggiare, da e per l’Italia, fino al 2 settembre 2018. Offerte anche da LATAM Airlines che – dal 24 al 27 novembre – offre prezzi incredibili per i voli verso Brasile, Cile, Argentina e molte altre destinazioni.

Sconti per il Black Friday anche da British Airlines che – sino al 28 novembre – propone sconti fino al 30% per viaggi in tutto il mondo. I viaggiatori potranno scegliere pacchetti last minute oppure assicurarsi un ottimo prezzo per le loro vacanze del 2018, in particolare per viaggiare sino al 30 aprile 2018.