Black Friday 2017 Italia: i negozi di lusso da non farsi scappare assolutamente

Manca pochissimo al Black Friday 2017, il venerdì nero dello shopping che – per tradizione fissato al giorno successivo al Ringraziamento – anticipa il lunedì del Cyber Monday. In particolare, la tradizione di proporre sconti ed offerte imperdibili è arrivata anche in Italia, sia negli store online sia nei negozi fisici: tra questi ultimi, vi suggeriamo oggi gli store di lusso da non farsi scappare assolutamente il 24 novembre.

Mancano poco più di 48 ore al Black Friday 2017, il venerdì nero dello shopping che segna oramai l’inzio della corsa ai regali di Natale al prezzo più conveniente. Oltre agli e-commerce, quali sono i negozi fisici nei quali recarsi assolutamente il 24 novembre? Tra gli store di lusso segnaliamo la partecipazione all’evento della Rinascente, con sconti dal 20% al 50% e aperture prolungate di tutti i negozi sino alle 24: in più, prodotti in esclusiva o in limited edition potranno essere acquistati con un vantaggio speciale. Ricordiamo che tutti coloro che non possono recarsi direttamente in negozio, può comunque partecipare al Black Friday Rinascente e beneficiare delle promozioni tramite Rinascente On Demand, il servizio che provvede a ricercare i prodotti segnalati dai Clienti e a spedirli ovunque desiderino. Basta inviare la propria richiesta tramite WhatsApp al numero +39 344 0081600 o via mail a ondemand@rinascente.it.

Sconti imperdibili anche nei Designer Outlet McArthurGlen: in particolare, nei negozi dei celebri outlet il Black Friday 2017 durerà da venerdì 24 a domenica 26 novembre. Saranno quindi tre giorni per approfittare di promozioni esclusive e ulteriori sconti su firme e marchi selezionati. Tra gli store da non perdere ricordiamo Vilebrequin, Woolrich ma anche Twin Set.