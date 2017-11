Black Friday 2017 Italia: gli e-commerce da non farsi scappare durante il venerdì nero dello shopping

Manca oramai solo qualche giorno al Black Friday 2017, quello che viene comunemente detto “venerdì nero dello shopping” poiché caratterizzato da sconti e offerte imperdibili. A partecipare saranno sia negozi fisici sia (e soprattutto) gli e-commerce, da quelli che trattano solamente abbigliamento a quelli in cui poter trovare tecnologia, accessori e molto altro. Ecco allora alcuni indirizzi da non farsi scappare per accaparrarsi le offerte migliori…

Il 24 novembre è il Black Friday, giornata di sconti e offerte imperdibili online. Ma quali sono i siti e gli e-commerce da non farsi scappare? Gli amanti della tecnologia potranno attendere con ansia l’avvio del Black Friday sullo shop online di Apple, da sempre solita ad applicare sconti interessanti ai suoi prodotti. Così come il colosso di Cupertino, anche MediaWorld sta già applicando offerte che anticipano quelle del Black Friday. Le amanti degli accessori beauty dovranno necessariamente tenere d’occhio il sito di Foreo che, a partire dal 23 novembre, applicherà sconti sino al 25% sui celebri LUNA mini 2, ISSA e IRIS.

Come non citare poi Amazon? Già impegnato in una settimana di sconti molto interessanti, il celebre e-commerce si prepara alle oltre 15mila offerte. Le appassionate di cosmesi non potranno invece perdere i saldi Lush che, il giorno del Black Friday 2017, lancerà altresì il nuovo sapone in edizione limitata “Organgotango”: i proventi della vendita di quest’ultimo verranno totalmente devoluti alla Sumatran Orangutan Society (SOS). Infine ricordiamo Zalando e SaldiPrivati, rispettivamente e-commerce e outlet privato che parteciperanno al venerdì nero dello shopping.