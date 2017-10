Black Friday 2017 Italia, date e info: torna il venerdì nero dello shopping

Lo shopping online sembra essere sempre più amato dagli italiani, tanto che – così come negli Stati Uniti – anche nel nostro Paese, e in Europa, sta prendendo piede l’usanza del Black Friday. Ma di cosa si tratta? Come indica il nome, parliamo del venerdì nero dello shopping ovvero quella giornata durante la quale gli e-commerce – e spesso anche i negozi fisici – scontano notevolmente i prodotti in vendita che diventano quindi imperdibili.

L’appuntamento con il Black Friday 2017 è quindi per venerdì 24 novembre 2017 quando tutti i principali e-commerce – tra i quali anche Amazon – faranno la gara per proporre sconti quasi sconvolgenti, rendendo così impossibile ai clienti farsi scappare le offerte. Ovviamente, il Black Friday rappresenta anche l’occasione perfetta per acquistare i regali in vista del Natale.

Non solo Black Friday 2017 però: visto il successo ottenuto nel corso degli scorsi anni, gli e-commerce inizieranno a proporre sconti già a partire dalla settimana precedente al venerdì nero dello shopping, quindi da sabato 18 novembre. Le opportunità si protrarranno poi sino al 27 novembre, ovvero al Cyber Monday: per tradizione, infatti, il lunedì dopo il Black Friday è dedicato agli sconti tecnologici, motivo per cui sono in molti coloro che ne approfittano per l’acquisto di smartphone top di gamma, videocamere, macchine fotografiche o notebook di fascia alta.