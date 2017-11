Black Friday 2017 Italia: data, Amazon e gli acquisti da non farsi scappare

Manca pochissimo al Black Friday 2017, il cosiddetto “venerdì nero dello shopping”. La giornata – oramai appuntamento fisso anche in Italia – prevede sconti, offerte speciali e prezzi imperdibili nei principali store online ma anche nei negozi fisici. Ovviamente, Amazon sembra essere ancora l’e-commerce più preso d’assalto: ogni anno, infatti, il colosso dello shopping online propone offerte da non farsi sfuggire che si protraggono sino al lunedì successivo, il Cyber Monday.

Appuntamento al 24 novembre con il Black Friday 2017, il “venerdì nero dello shopping” che come ogni anno attirerà migliaia di persone verso lo shopping online. Ma quali sono gli oggetti da non farsi scappare assolutamente? Sebbene il Cyber Monday – lunedì successivo al Black Friday – sia la giornata dedicata alla tecnologia, è bene partire per tempo ed iniziare a non perdere le offerte tecnologiche più allettanti. Tra gli acquisti da non farsi mancare possiamo suggerire uno dei nuovi top di gamma, da Samsung Galaxy S8 sino ad iPhone 8 o iPhone X: oltre ad Amazon, infatti, anche Apple è solita applicare sconti sul proprio store online durante la giornata del Black Friday.

Non solo tecnologia: il “venerdì nero dello shopping” è perfetto anche per iniziare la corsa ai regali di Natale ma anche semplicemente per rinnovare la propria casa. Amazon, indiscusso colosso dell’e-commerce, ha ricordato che all’interno dello store non verranno scontati solamente i device tecnologici bensì anche articoli delle sezioni Casa e Cucina, Abbigliamento, Sport, Videogiochi, Fai da te, Giocattoli, Prima infanzia, Prodotti per ufficio, Libri o Musica.