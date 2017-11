Black Friday 2017 Italia, Amazon si prepara al venerdì nero dello shopping: le offerte da non farsi scappare

E’ tutto pronto per il Black Friday 2017, il cosiddetto venerdì nero dello shopping durante il quale negozi fisici ed e-commerce lanciano offerte esclusive per i propri clienti. Il Black Friday anticipa il Cyber Monday, il lunedì successivo dedicato invece allo shopping di oggetti tecnologici.

L’appuntamento con il Black Friday è il 24 novembre 2017. Ma come funziona? Nei negozi fisici, ma soprattutto negli e-commerce, vengono lanciati sconti e offerte esclusive da non farsi scappare. Visto il numero di persone che ogni anno acquistano lì, Amazon è sempre in pole-position nell’organizzare un venerdì nero dello shopping imperdibile. A poco più di due settimana di distanza, il colosso dell’e-commerce ha già preparato la pagina dedicata al Black Friday con anticipazioni sulle offerte che sarà possibile trovare ma anche tutte le info per non farsi scappare alcuno sconto.

Ovviamente Amazon non è l’unico e-commerce a partecipare al Black Friday: tra quelli tecnologici, anche lo store online Apple è solito offrire ai suoi clienti sconti esclusivi durante gli acquisti del venerdì nero dello shopping. Gli amanti della moda e del fashion potranno invece approfittare delle offerte su Zalando, Asos e gli altri fashion e-commerce che vendono centinaia di marchi, da quelli più low-cost alle griffe.