Black Friday 2017 in Italia: cos’è, come funziona e le origini del venerdì nero dello shopping

Il Black Friday 2017 si avvicina: ma cos’è e quali sono le origini di quello che viene definito venerdì nero dello shopping? Quest’oggi vi spieghiamo quindi perché il 24 novembre 2017 sarà possibile trovare i prezzi più pazzi dell’anno su moltissimi e-commerce di tecnologia, di moda ma anche in alcuni store fisici.

Il Black Friday è generalmente il giorno successivo al Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento Americano: sebbene non si tratti di una vera e propria festa, durante il quarto venerdì di novembre c’è una sorta di mobilitazione di massa per accaparrarsi i regali di Natale – o semplicemente gli oggetti del desiderio – al minor prezzo possibile. I negozi, infatti, approfittano dell’inizio delle festività natalizie per offrire ai clienti sconti e promozioni eccezionali allo scopo di incrementare le vendite. Le persone hanno sempre accolto bene quest’iniziativa tanto che, almeno negli Stati Uniti, si possono vedere veri e propri accampamenti fuori dai negozi che fanno le promozioni migliori già dalla sera precedente. Come già accaduto per molte altre cose, il fenomeno si è spostato dagli Stati Uniti sino all’Europa.

L’origine del nome Black Friday è invece ancora incerta: se per qualcuno l’origine sia da ricercarsi nel traffico “nero” in cui è avvolta Filadelfia durante quella giornata, per altri è da scovare nelle annotazioni dei commercianti che – proprio a partire da quel giorno – potevano passare da utilizzare il rosso (perdite) ad usare il nero (guadagni).