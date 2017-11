Black Friday 2017 Amazon Italia, data e info: al via le offerte, 15mila sconti sino al Cyber Monday

E’ tutto pronto per il Black Friday 2017, il venerdì nero dello shopping tanto atteso dagli amanti dello shopping online così come dai fashion-addicted. Oltre ad alcuni negozi fisici, a lanciare le offerte migliori sono solitamente gli e-commerce. Tra questi, Amazon è – come sempre – in pole position: la celebre piattaforma di shopping online ha infatti già lanciato alcune offerte, ad anticipazione di quelle presenti nella settimana dal 20 al 24 novembre 2017.

“Nel corso degli anni, il Black Friday è diventato un evento irrinunciabile per i consumatori italiani, segnando l’inizio dello shopping natalizio. Siamo molto felici di offrire ai nostri clienti la più ampia gamma di offerte” – ha spiega François Nuyts, Country Manager Amazon.it e Amazon.es, a presentazione del Black Friday 2017. “Ogni anno, durante il Black Friday, godiamo sempre più della varietà di prodotti offerta da piccole e medie aziende e imprenditori: oltre 2 promozioni su 3 riguarderanno prodotti venduti dalle PMI, la percentuale più alta nella storia di Amazon.it” – ha continuato Nutys.

In particolare, Amazon offrirà quest’anno ben 15mila promozioni, da oggi sino al Cyber Monday. Gli interessati potranno quindi approfittarne per acquistare dai prodotti per l’infanzia a quelli per lo sport ma anche dalla moda ai giocattoli.