Birròforum a Roma: quando inizia il Festival della birra artigianale edizione 2018

Birròforum: torna il tradizionale appuntamento dedicato alla birra artigianale dell’estate romana allestito nei pressi delle sponde del Tevere, vicino alla Farnesina e che ospita circa 30 birrifici con diversi nomi legati alle realtà brassicole di Roma e Lazio. E’ il festival della birra artigianale e del cibo di strada, che delizia i palati e diverte, un appuntamento estivo imperdibile, insomma. Street food in quantità e apoteosi della birra. Quando? Da giovedì 28 giugno a domenica 1° luglio 2018. Dove? Nel LungoTevere Maresciallo Diaz. Costo del biglietto 8,00 €.

Ogni anno il successo ​di Birròforum è dato dall’unicità del suo format: un villaggio di 6.000 mq in cui tutti, dai produttori ai neofiti, possono trovare momento di contatto, di conoscenza, di confronto, attraverso degustazioni, seminari. Socializzare, degustare, divertirsi, una formula vincente. L’evento offre e unisce food show, eventi tecnici e non. Da cinque edizioni Birròforum seleziona e raccoglie i migliori birrifici artigianali e le più buone espressioni regionali del cibo da strada; la qualità è dunque messa al servizio dei visitatori.

Birròforum è una vetrina in cui i birrifici possono entrate in contatto con esperti del settore, appassionati e curiosi. Ogni edizione vede una selezione delle migliori espressioni italiane, regionali e non, del cibo da strada, in abbinamento alle birre artigianali. Degustazioni low-cost, dove il cibo di qualità è alla portata di tutti. E’ un villaggio in cui ogni appassionato può intraprendere il proprio percorso alla scoperta della birra artigianale attraverso degustazioni, seminari, food show, eventi tecnici e tanto altro.