Birrificio Angelo Poretti ospite al FICO Eataly World 2017 di Bologna (FOTO)

Birrificio Angelo Poretti porta l’innovazione e la sperimentazione che da sempre rappresenta il segreto delle sue ricette a FICO Eataly World di Bologna, il grande parco tematico che racchiude in un unico luogo le eccellenze dell’enogastronomia italiana dal “campo alla forchetta”. Per lo storico birrificio varesino, nell’anno che segna il suo 140° anniversario, la presenza a FICO rappresenta l’ennesimo riconoscimento di qualità nel settore birrario, oltre ad una nuova opportunità per dialogare con i consumatori diffondendo la cultura della buona birra anche in abbinamento al buon cibo.

La presenza del Birrificio Angelo Poretti all’interno di FICO Eataly World è caratterizzata da uno chiosco che racconta ai visitatori l’arte dei suoi Mastri Birrai e l’eccellenza dei suoi prodotti. Un luogo dove i beer expert del Birrificio dialogano con i consumatori, guidandoli alla scoperta della sua vasta gamma di birre per regalare un’esperienza di gusto a tutto tondo. Proprio in quest’ottica, all’interno di FICO, è possibile degustare tutte le ricette della famiglia del Birrificio Angelo Poretti unite da un fil rouge: i numeri che rappresentano il numero diverso di

varietà di luppoli utilizzati per ogni ricetta e accompagnano il consumatore attraverso un’esperienza gustativa dalla complessità e innovatività crescenti.

E’ così che partendo da Le Originali (3 Luppoli, 4 Luppoli Lager, 5 Luppoli Bock Chiara e 6 Luppoli

Bock Rossa), ricette storiche del Birrificio da sempre molto apprezzate e vicine alle abitudini di consumo italiane, si passa attraverso Le Stagionali (7 Luppoli) nate per accompagnare il succedersi delle stagioni, Le Armonie di Gusto (8 Luppoli: Gusto Agrumato e Gusto Tostato) birre che creano perfette armonie in abbinamento a piatti dalle stesse note aromatiche, Le Oltreconfine (9 Luppoli: American IPA e Belgian Blanche) birre che invitano i consumatori a scoprire i grandi stili provenienti da tutto il mondo, fino ad arrivare a Le Bollicine (10 Luppoli: Dorata e Rosé) le birre che hanno “imparato dal vino”, perfette per celebrare momenti speciali. A queste birre si aggiunge la prima birra nata da agricoltura biologica del Birrificio: 4 Luppoli Lager Bio e le Riserve del Birrificio: Angelo Pale, Ale e Angelo Brown Ale.

“La scelta del Birrificio Angelo Poretti di partecipare a FICO Eataly World al fianco di Aziende e punti ristoro che rappresentano il meglio del comparto enogastronomico italiano, rappresenta un grande orgoglio” afferma Alberto Frausin Amministratore Delegato di Carlsberg Italia. “Siamo molto felici di poter portare il nostro saper fare birra di qualità all’interno di un progetto così importante che si prefigge di fare cultura sul mondo della birra anche in abbinamento alle eccellenze del food del nostro Paese”.