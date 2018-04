Birre artigianali 2018, “Geile Weine” e Poke di salmone in BIZclass

Dal 24 aprile 2018, i biglietti per la BIZclass di Eurowings potranno essere acquistati online al prezzo imbattibile di EUR 799.99 su eurowings.com o tramite l’app di Eurowings. Oltre al comodo collegamento con la Grande Mela, nell’arco di pochi giorni i passeggeri di Eurowings potranno prenotare biglietti di BIZclass per volare da Düsseldorf a Miami e Fort Myers negli USA, Punta Cana nella Repubblica Dominicana e Cancun in Messico.

Perfetta per viaggi long-haul in completo relax, un piacere per tutti i sensi. La caratteristica principale della BIZclass è la poltrona completamente reclinabile: alla semplice pressione di un bottone si trasforma automaticamente in un letto di due metri. La collaborazione con giovani partner entusiasti promette inoltre che il comfort dei passeggeri di BIZclass sarà in ottime mani. Già all’atto della prenotazione i passeggeri di BIZclass possono pregustare una fresca birra artigianale del birrificio di Monaco “Crew Republic”, un Sauvignon Blanc secco della start-up di Magonza “Geile Weine” (“Vini Strepitosi”) o un te biologico dall’aroma intenso di Pukka.

Il menu di tre portate di alta qualità che Eurowings servirà ai passeggeri di BIZclass sopra le nuvole, saprà stupire tutti i buongustai che apprezzano una cucina sofisticata e sana con un tocco moderno. Dal poke di salmone o tonno ai soba noodles con i funghi shitake o un tradizionale gulasch di manzo, i passeggeri di BIZclass potranno sicuramente apprezzare il valore del loro viaggio grazie al menu scelto dagli Sky Chefs LSG. Spuntini salutari e gustosi della start-up di Amburgo Foodist, come le patatine di mele e cavoli e le specialità di liquirizia danesi di Lakrids completano la nuova offerta food & beverage della BIZclass di Eurowings.

Katrin Rieger, Vice President Customer Experience & Product di Eurowings, ha dichiarato: “Avendo presentato per la prima volta la nuova poltrona di BIZclass all’ITB di Berlino a marzo, ora, poco prima del nostro primo volo dotato di BIZclass diretto a New York, siamo impazienti di sorprendere i nostri ospiti con un servizio di alta qualità, che sarà molto più moderno e rilassante di quanto ci si possa aspettare da una classica business class”.