“Bionda e occhi di ghiaccio”, ecco chi è Gala Kalchbrenner: la donna che ha fatto impazzire Lapo Elkann

Bionda, elegante e molto affascinante, per mesi Gala è stata soprannominata "la donna del mistero". Il primo "avvistamento" della coppia è avvenuto qualche mese fa nel corso del Salone del Mobile di Milano. Durante la kermesse i fotografi avevano immortalato la giovane mentre saliva sulla Ferrari blu di Lapo Elkann, sfoggiando uno charme che aveva incuriosito tutti. Per scoprire il suo nome però ci sono volute molte settimane perché, diversamente dal passato, questa volta il rampollo di casa Agnelli ha cercato in tutti i modi di tenere segreta la relazione.

E addirittura, per la sua nuova fidanzata si è trasferito a Londra, facendo la spola fra la Gran Bretagna e il nostro Paese, dove si trova Garage Italia, l'hub creato insieme a Carlo Cracco. Secondo alcune indiscrezioni fra i due ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine e Lapo Elkann sarebbe rimasto completamente rapito dalla bellezza di Gala, lasciando la modella pugliese Cristina Saracino, con cui era volato in Brasile a Capodanno.

Gala Kalchbrenner ha trent'anni, è alta e bionda, con un fisico da modella. Ha origini slovene, ma ha vissuto in Svizzera, completando gli studi nel Collegio Elvetico di Lugano. La ragazza infatti fa parte dell'alta società, proprio come lui, ma è lontana dal mondo dello spettacolo, diversamente da quasi tutte le sue ex. Perché, come riporta il magazine Gente, Gala dopo aver studiato a Lugano, oggi lavora come direttrice vendite alla Galleria Cortesi di Londra e vive appunto tra la City, Milano e Zurigo. Bionda (come Martina Stella), gambe chilometriche (come Moran Atias), elegante e poliglotta (come Bianca Brandolini D'Adda), Miss Kalchbrenner sembra essere la sintesi perfetta delle famose ex di Lapo Elkann.

Gala avrebbe archiviato da tempo una storia d’amore con Leonardo, figlio di Mike Bongiorno. E come scrivono i beninformati di gossip, sullo yacht al largo di Capri c’era anche Stefano De Martino e lei non ha avuto occhi che per il suo Lapo. Se questo non è amore…