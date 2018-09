Bilancia oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: stelle interessanti per i single

La Bilancia è il settimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è la tormalina verde e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico della Bilancia è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Bilancia, dal 23 Settembre al 22 Ottobre.

Venere abbandona il tuo segno ma tu non abbandoni le speranze: in questi giorni devi decidere un cambiamento importante che riguarda il lavoro e più in generale la tua vita. Purtroppo, non si può dire che tu stia attraversando un periodo facile dal punto di vista fisico. A volte sei molto stanco e molto nervoso, questo soprattutto se stai per iniziare un nuovo programma. Attenzione in giornate particolari come quelle attorno alle 17, molte responsabilità si concentrano su di te. Il tuo impegno è forte, ma sarà ripagato sotto tutti i punti di vista. Entro la fine di questo mese arriva un pizzico di fortuna in più.

In amore sarai vincente, attenzione solamente alle ultime piccole noie che riguardano la casa , a eventuali spese impreviste che hai dovuto affrontare. Qualcuno si vuole sposare oppure hai già perfezionato un’unione: è un periodo fertile per chi ha buone idee da giocare immediatamente. Stelle interessanti per i single, da sfruttare subito senza inutili perdite di tempo. Non ripescare in un passato ormai troppo lontano da te. Al lavoro le persone che hanno stipulato contratti in maniera troppo frettolosa ora potrebbero tornare sui propri passi, modificare i loro accordi oppure pensare di ritornare sulla vecchia via. Una bella notizia potrebbe essere in arrivo a breve. Sarà importante adeguare i propri mezzi, gli strumenti professionali. Anche nel caso in cui si debba ridiscutere di progetti o dell’organizzazione del proprio lavoro. Concediti un po’ di moto e vita all’aria aperta.