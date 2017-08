Bilancia oroscopo Paolo Fox settembre 2017: crescita positiva, cielo favorevole all’amore

Continua il tuo lento recupero, che sarà ancora più netto verso la fine del mese. Gli unici giorni sottotono sono quelli attorno a venerdì 8 e a metà mese. Avrai problemi di carattere emotivo, tensioni frutto della forte agitazione maturata in ambito lavorativo.

Forza in più per i nati del segno che hanno un’attività in proprio e vogliono guadagnare entro la fine dell’anno. Il tuo oroscopo è ancora in crescita positiva. Favoriti i progetti a lunga scadenza. Chi di recente ha concluso un percorso di studi presto otterrà risultati. Servono più soldi per realizzare un desiderio, le stelle non fanno certo miracoli ma tuttavia questo è un periodo da sfruttare. Agisci subito.

Chi da tempo sta vivendo un rapporto sentimentale sereno e stabile può adesso decidere anche di avere un figlio; non è un cielo contrario all’amore, anzi! Tanti progetti di coppia in ballo, e i più fortunati potrebbero aprire un’attività insieme. Sembra un mese rivoluzionario per te, c’è persino chi cederà a una proposta di matrimonio o affronterà la vita di coppia con maggiore responsabilità. I nuovi amori sono importanti, ma prudenza nei rapporti tra genitori e figli. Se c’è un’attività in comune si discuterà per motivi di ruoli e denaro.