Bilancia oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: troppi tradimenti … attenzione a un ex!

La Bilancia è il settimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è la tormalina verde e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico della Bilancia è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Bilancia, dal 23 Settembre al 22 Ottobre.

Sei fra i segni in ‘revisione’. Questo significa che sei molto stanco, e a volte vai a lavorare o magari semplicemente incontri persone del tuo ambiente ripetendoti in continuazione: non devo reagire, devo stare buono. Molti hanno effettuato cambiamenti che sono costati un po’ cari. Forse sarà necessario aprire una nuova società o ripartire da zero con un progetto. Troppi tradimenti! In amore, per fortuna questo è un mese di riconciliazione ma bisogna capire cosa è successo di recente, perché molti hanno avuto dei problemi e altri hanno pensato più al lavoro e alla famiglia. Attenzione a un ex…!

In amore Saturno dissonante dice che tutto costa fatica, anche in amore. Ed inoltre devi riscattarti da un passato non sempre facile. Non sempre gli altri, per quanto comprensivi, capiscono fino in fondo quello che ti succede dentro, specialmente se non sei più adolescente e alle prese con le prime cotte. Il consiglio delle stelle è quello di mostrarsi sinceri e leali come solo tu sei capace di fare. Sul lavoro il dinamismo che ritrovi in questi giorni influisce anche nelle attività quotidiane. Sarai veloce e concentrato, potrai svolgere attività che richiedono prontezza di spirito, energia. Approfittane per chiarire le idee sulle tue prossime mosse e per cambiare strada. Anche se in questi giorni, più che portare avanti progetti innovativi, devi mantenere la calma perché qualcuno sta mettendo alla prova la tua pazienza. La situazione economica è in movimento, avrà particolarmente successo chi svolge un’attività indipendente.