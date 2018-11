Bilancia oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: competizione, autostima e avventure!

La Bilancia è il settimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è la tormalina verde e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico della Bilancia è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Bilancia, dal 23 Settembre al 22 Ottobre.

Questo mese di Novembre leviga le difficoltà, crea meno tensioni sul lavoro, dove comunque è presente una forte competizione. Così, se aspetti un segnale per far partire la tua attività, non preoccuparti perché arriverà presto! Ci saranno giornate interessanti: chi ha discusso in amore può ripensarci. Le uniche dispute potrebbero nascere con un ex se ‘bussa a quattrini’. Se sei solo guardati attorno, puoi costruire qualcosa di bello! Questo è il momento importante anche per ricostruire la tua identità professionale. E Giove torna attivo. Chi vuole cambiare ora può farlo. A breve arriveranno contatti utili. In amore, attento ai ritorni di fiamma: non mettere in discussione storie vere per avventure di passaggio, perché specialmente a fine mese potresti ripensarci.

In amore se sei solo il periodo è esaltante per le buone opportunità di trovare avventure che aumentano la tua sicurezza, il tuo fascino, che gratificano la vanità. Venere è positiva per trovare un compromesso o una soluzione definitiva anche per quei problemi che riguardano dispute o incomprensioni causate dalla gelosia. Al lavoro cambiano le alleanze anche con soci e collaboratori. Vorresti cambiare ambiente. Dobbiamo ricordare che chi ha un’attività indipendente già da qualche mese è stato costretto a rimettersi in gioco, ad effettuare cambiamenti improvvisi, ha dovuto lottare di più contro la concorrenza. L’unico elemento di disturbo in questo cielo davvero molto favorevole è la forma fisica. Luna dissonante l’11 Novembre renderà stanche alcune giornate e caratterizzate da poca capacità di concentrazione.