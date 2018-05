Bilancia oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: sei nervoso, discussioni con un ex

La Bilancia è il settimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è la tormalina verde e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico della Bilancia è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Bilancia, dal 23 Settembre al 22 Ottobre.

Per chi ha fatto delle richieste sono in arrivo buone risposte. Ma già cominciano a delinearsi quelli che sono i percorsi da seguire nel corso delle prossime settimane. Ora non temi nessuno e parli chiaro, sei proprio tu che vuoi metterti in proprio. Chi rompe i rapporti con una società è perché ha pronto il ricambio. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, il consiglio è di agire subito. Attività favorite se non si chiede troppo. Possono nascere belle storie, ma qualcuno impegnato da tempo potrebbe puntare i piedi e proporti una convivenza o un matrimonio. A fine mese attenzione alle polemiche, soprattutto se lavori con il partner. Ti sentirai molto energico, vorrai portare avanti le cose più valide.

Venere ti permette di riallacciare un discorso interrotto o prendere una decisione definitiva. Mercurio, pianeta del dialogo, è invece in aspetto nervoso. Qualcuno discute per motivi banali e si innervosisce con un ex. Insomma, nonostante la pigrizia di questi giorni, puoi recuperare in fretta la voglia di amare e magari anche un rapporto a cui tieni. L’amore può risvegliarsi a sorpresa. In questa settimana sarà meglio evitare l’aggressività e soprattutto dare giudizi affrettati e porre fine a situazioni che invece potrebbero cambiare con un minimo di buona volontà. Anche sul lavoro Mercurio è pericoloso, almeno fino alla fine del mese. Se sono entrati soldi, evidentemente sono già in programma uscite. Per fortuna le cose andranno presto a posto: avrai delle conferme di lavoro ma a scapito di qualcosa, devi rinunciare a un percorso. Nel corso degli ultimi mesi hai dato fondo ai tuoi risparmi o comunque hai messo a dura prova il tuo conto corrente bancario. Non è dunque il caso di strafare, specie nella prima parte del mese.