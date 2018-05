Bilancia oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: nuovi incontri, sei indeciso

La Bilancia è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Vergine dal 23 Agosto al 22 Settembre.

Bilancia: non temi nessuno e sei molto schietto, risposte in arrivo

Per chi ha fatto delle richieste arrivano buone risposte, ma già cominciano a delinearsi quelli che sono i percorsi da seguire nel corso delle prossime settimane. Ora non temi nessuno e parli chiaro, sei proprio tu che vuoi metterti in proprio. Chi rompe i rapporti con una società è perché ha pronto il ricambio. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, consiglio di agire subito. Attività favorite se non si chiede troppo. Possono nascere belle storie, ma qualcuno impegnato da tempo potrebbe puntare i piedi e proporti una convivenza o un matrimonio. A fine mese attenzione alle polemiche, soprattutto se lavori con il partner. Ti sentirai molto energico, vorrai portare avanti le cose più valide. Chi per caso avesse già un rapporto consolidato, potrà contare su un periodo un po’ meno tonico. Il lavoro porta il sopravvento e i figli portano molta agitazione. Le decisioni da prendere non sono facili. Chi ha delle responsabilità in più, deve sposarsi o convivere, sorride a denti stretti. Non stai rinnegando nulla ma ti accorgi che l’impegno è enorme. Tieni sotto controllo tutti nuovi incontri. La volontà può molto, non delegare alle stelle; se ti piace una persona devi cercare di non fare confusione. Venere è comunque favorevole.

Bilancia: indecisioni al lavoro, Saturno di rende insicuro

Sul lavoro sembri un po' indeciso per una questione che riguarda l'estate. E' probabile che al riguardo tu sia ancora indeciso; se stai pensando di iniziare una nuova attività o cambiare gruppo, è normale che ci siano delle perplessità. Occhio al denaro: molti iniziano un nuovo lavoro, alcuni partono da zero. Potrai concludere un buon accordo ma resta sempre molta insicurezza per colpa di Saturno dissonante. Allontana le tensioni concedendoti qualche momento di svago. Nei fine settimana stress e sforzi eccessivi, cerca di ridurli!