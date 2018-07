Bilancia oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: incontro intrigante per i cuori solitari

La Bilancia è il settimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è la tormalina verde e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico della Bilancia è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Bilancia, dal 23 Settembre al 22 Ottobre.

Da qualche tempo parli e dici esattamente quello che pensi, ed in certi ambienti questo può diventare un problema. Per il lavoro ci sono situazioni che possono portare grandi vantaggi, ora per esempio è possibile superare una crisi e pensare ad un autunno di recupero. Potrebbero presto arrivare delle novità. Per chi ha aperto un’azienda o un negozio, per chi più semplicemente vuole iniziare un nuovo percorso professionale, ci sono opportunità migliori. Oltretutto, c’è più voglia di amare e più voglia di stare assieme ad una persona. Hai più interesse per ciò che ti circonda. Entro la fine di Luglio, i cuori solitari potranno contare su un incontro intrigante . E non ci dimentichiamo che agosto sarà foriero di belle novità per tutti quelli che vogliono mettersi in gioco in amore. Ad Agosto consigliata una vacanza, sia per trovare l’amore, sia per confermarlo, se ne hai già uno importante.

In amore da un po’ di tempo a questa parte sei intransigente. Molti non ti riconoscono più! Questo è un periodo che ti vede particolarmente impegnato nelle questioni di carattere professionale, forse per questo motivo trascurerai le questioni di cuore. Se da poco hai deciso di convivere o sposarti, è chiaro che qualcuno potrebbe innervosirsi se crede che tu sia altrove con la testa, con il cuore. Cerca di recuperare. Nuovi incontri sempre favoriti. Sul lavoro potrebbero presto arrivare delle proposte, la situazione generale è interessante ma porta sempre collaborazioni part-time. In qualche modo è come se fossi messo alla prova. Qualcuno ha dimostrato molto coraggio nell’abbandonare un percorso sicuro a favore di qualcosa di incerto. Questo può capitare soprattutto quando non ti senti accettato, amato, o pensi di essere stato sottoposto ad un brutto trattamento. Tu ami lavorare in armonia. Se qualche tuo collaboratore è cambiato, già si prospettano conflitti in arrivo. Sei pronto alla ‘battaglia’!