Bilancia oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: avrai modo di baciare una persona molto piacevole

La Bilancia è il settimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è la tormalina verde e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico della Bilancia è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Bilancia, dal 23 Settembre al 22 Ottobre.

In questo Dicembre non si risolvono tutti i problemi della vita ma si inizia a guardare il futuro con ottimismo, e questo non è poco. Inoltre Mercurio e Sole sono favorevoli, si può pensare ad una piccola svolta, ad una vittoria su alcuni avversari. Chi ha voluto rivedere un accordo economico, ora sta meglio. E inoltre, fra Natale e Capodanno ci saranno belle emozioni, soprattutto il 31. Quelli sposati o che hanno avuto un figlio, sentono più forte la responsabilità e sono anche convinti ad andar avanti. Il rumore di un bacio riecheggia più a lungo di quello di un tuono! Avrai modo di baciare una persona molto piacevole, con la Luna nel segno tra le giornate del 29 e del 31. Possiamo dire che molti chiuderanno l’anno in maniera molto interessante.

Se solo ti guardi attorno è ora più probabile trovare una persona capace di farti vivere le passioni che di recente sembravano essere state dimenticate. Nei rapporti difficili, comunque, non si esclude un dentro o fuori definitivo entro fine Gennaio. Supera piccoli problemi di incomunicabilità, in particolare le donne che sono state sole da tempo, potrebbero essersi innamorate di un uomo troppo distante, lontano, o che non ha ben capito come stanno le cose. Momento utile soprattutto per quelli che vivono lavori a chiamata; commercianti ed agenti immobiliari concluderanno qualche buon affare o noteranno che si muove qualcosa dopo mesi di fermo. Questo cielo invita all’azione: potrebbero esserci anche delle novità nel giro di poche settimane.