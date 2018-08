Bilancia oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: voglia di cambiare! L’amore è in recupero

La Bilancia è il settimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Venere. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è l’Aria, la qualità è Cardinale. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è la tormalina verde e il giorno fortunato è il Venerdì. Il simbolo astrologico della Bilancia è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Bilancia, dal 23 Settembre al 22 Ottobre.

Quando rimani colpito negativamente da una storia, la cosa migliore da fare è non pensarci più. Venere nel tuo segno aiuta da lunedì 6 Agosto. L’amore sarà in recupero, arriveranno nuove emozioni, forse un invito, una proposta da valutare con cura. Non escludo anche l’arrivo di qualche soldo per risolvere un piccolo o grande problema legato alla casa. Non dimentichiamo che quest’anno Ferragosto nasce con la luna nel tuo segno! Forse per mettere a posto un problema che non ti riguarda direttamente ma che riguarda la tua famiglia o i parenti, sarà necessario impegnare un po’ più di tempo. Voglia di cambiare. I più coraggiosi potrebbero provare un nuovo percorso di lavoro.

In amore Venere sarà nel segno dal 6 Agosto, il che non significa che in automatico arriva l’amore, ma è certo che sarai più disponibile agli incontri. Coppie più fortunate, è possibile mettere in cantiere l’idea di avere un figlio. Tensione ed inquietudine si allentano rispetto al mese passato, sei meno vulnerabile e meno critico nei confronti del partner e del mondo. Ci sono delle grandi novità in questo senso, già avvenute o prossime ad arrivare: trasferimenti, cambi di domicilio, matrimoni, nascite. E quindi anche grandi responsabilità! Al lavoro tieni sempre un occhio vigile sull’aspetto legale e burocratico delle tue iniziative, specie se inizi un’attività con altri, cerca di fare chiarezza se c’è un vecchio problema da risolvere. Agosto potrebbe rivelarsi un mese di lavoro anziché di pausa. La migliori idee potrebbero arrivare nei giorni di Ferragosto, quando la Luna sarà nel tuo segno.