Biennale Milano 2017: torna l’appuntamento con l’International Art Meeting

E’ stata presentata ufficialmente la Biennale Milano 2017, l’International Art Meeting che – giunto alla sua seconda edizione – propone una cinque giorni interamente dedicata all’arte e alle sue trasformazioni ma anche alla ricerca artistica. L’appuntamento è quindi dall’11 al 15 ottobre 2017 grazie al patrocinio di Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Unesco.

“La chiave per capire a che punto è lo stato dell’arte della ricerca artistica oggi”: queste le parole utilizzate da Vittorio Sgarbi per presentare la Biennale Milano 2017. La kermesse, che per questa sua nuova edizione si aprirà al design, sarà “sarà un’occasione eccezionale per conoscere artisti nuovi e apprezzare ancora quelli già noti.Una biennale autunnale che si svolgerà fuori dai fasti veneziani, in una città viva e piena di stimoli come Milano. Un’esposizione che ha l’ambizione di testimoniare il nostro tempo e il talento degli artisti che dovranno lasciare una traccia di sé” – ha spiegato Sgarbi.

Salvo Nugnes – ideatore e organizzatore dell’evento – ha invece presentato la Biennale Milano 2017 dicendo “anche nel 2017 avremo le opere realizzate da un selezionato gruppo di artisti del panorama contemporaneo, scelti tra italiani e stranieri, tutti meritevoli di interesse, che proporranno stili e generi eterogenei, all’insegna dello spirito creativo libero e cosmopolita. La presenza d’eccezione di Sgarbi, con la sua autorevole competenza, si riconferma come valore aggiunto e accresce la portata dell’esposizione”. Tra gli artisti presenti in mostra segnaliamo il giovane designer Alessandro Galanti ma anche Gaetano Pesce.