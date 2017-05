Biennale d’Arte Venezia 2017: date ed appuntamenti da non perdere assolutamente

Manca pochissimo all’apertura della Biennale d’Arte 2017, l’importante manifestazione veneziana giunta oramai alla sua 57esima edizione. L’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia avrà quest’anno come titolo “Viva Arte Viva” e, come tradizione, animerà i padiglioni allestiti presso i Giardini dell’Arsenale. Ecco allora date, info e tutto quello che c’è da sapere su questa nuova edizione della Biennale.

Si terrà dal 13 maggio sino al 26 novembre 2017 la 57esima edizione della Biennale d’Arte di Venezia. Il tradizionale appuntamento con l’arte internazionale in Laguna vedrà quest’anno la partecipazione di ben 120 artisti, provenienti da 51 Paesi differenti. Non mancheranno poi 85 Partecipazioni Nazionali ma anche eventi esclusivi ed appuntamenti da non perdere assolutamente tra mostre ed esposizioni. Ovviamente, la Biennale d’Arte di Venezia 2017 è anche l’occasione perfetta per visitare Venezia: la città, infatti, animata da artisti e appassionati d’arte risulta ancora più magica di quanto lo è normalmente.

La Biennale d’Arte di Venezia 2017, come tradizione, è divisa in nove percorsi o – come preferisco dire gli organizzatori – in nove capitoli. Da non perdere assolutamente è il Padiglione Italia curato da Cecilia Alemanni: tutti coloro che decideranno di visitarlo avranno modo di immergersi in un suggestivo percorso nell’arte contemporanea, tra alcune delle opere più crude e dirette degli ultimi anni. Tra gli autori presenti segnaliamo Roberto Cuoghi, Giorgio Andreotta Calò e Adelita Husni-Bey. Per info e programma completo, www.labiennale.org.