Biblioteche di design più belle del mondo: ecco i vincitori dei Library Buiding Awards 2017

Ogni anno l’AIA – American Institute of Architects insieme all’ALA – American Library Association/Library Leadership proclamano le vincitrici del Library Buiding Awards 2017, il riconoscimento che premia le biblioteche che meglio uniscono il design e l’architettura alla letteratura. Nella gallery qui sotto abbiamo raccolto le immagini delle biblioteche premiate…

Il Library Buiding Awards 2017 è l’unico riconoscimento al mondo che non premia le biblioteche per il loro contenuto bensì per la loro architettura, frutto di impegno di grandi architetti e designer intenzionati a creare spazi perfetti per tutti gli amanti dei libri (e non solo). Entrando nel dettaglio, possono essere candidati tutti gli edifici costruiti a partire dal 2012 e attivi al momento della candidatura: le biblioteche possono candidarsi da ogni parte del mondo ma è necessario che l’architetto che ha lavorato al progetto sia abilitato alla professione in America.

Il Library Buiding Awards 2017 premia ogni anno le migliore biblioteche di design che meglio rispecchiano un tema scelto di edizione in edizione: in particolare, in questo 2017 il riconoscimento è andato a quella la cui architettura meglio incarna il rispetto per l’ambiente, l’eco-compatibilità ma anche la capacità di adattarsi alle esigenze di ogni fruitore. Inutile dire che molte delle architetture proposte sono dei veri e propri capolavori, luoghi dove ogni amante della letteratura vorrebbe perdersi nella lettura del suo romanzo preferito.