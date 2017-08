Bianca Balti rifiutata da Victoria’s Secret: il web insorge, Chiara Ferragni la consola

Bianca Balti scartata, non è stata selezionata per il Secret Fashion Show di Victoria’s Secret, e il web insorge in sua difesa.

La statuaria modella italiana 33enne, madre di due bambine, sui social aveva annunciato di essersi candidata per la sfilata esclusiva e di partecipare al casting a New York, ma dopo ‘il gran rifiuto’ ha cercato di sdrammatizzare postando un messaggio ironico su Instagram: “Ecco la mia faccia da ‘non ce l’ho fatta’ …”. Così la bellissima top model ha annunciato ai follower di essere stata scartata per il Secret Fashion Show.

My “I didn’t get it” face 😂🤣😂 Congratulations to all the girls who are going to do the VS 2017 fashion show! Have a blast!! Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti) in data: 23 Ago 2017 alle ore 13:04 PDT

I suoi fan non hanno mandato giù la cosa, e numerosi sono stati in queste ore i messaggi di consolazione a lei rivolti: “Bianca Balti perdonali perché non sanno quello che fanno”, “Non ve la meritate”, “Ha una bellezza maestosa non capisco come si possa rifiutarla”, questi solo alcuni dei post degli utenti in rete. Anche la blogger Chiara Ferragni, icona di stile fidanzata del rapper Fedez, ha voluto manifestare la sua solidarietà alla modella, scrivendole: “Chi poteva farlo meglio di te?”.

Chiara Ferragni:

Ma lei, Bianca Balti, sembra non essersene fatta un cruccio e molto sportivamente ha mandato un gentile incoraggiamento alle colleghe che invece hanno superato la selezione: “Congratulazioni a tutte le ragazze che andranno al VS 2017 Secret Fashion Show! Divertitevi!”.