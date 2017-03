Bialetti Store e la sua Primavera a pastello

Arriva una ventata di freschezza in cucina: Bialetti Store propone la collezione primaverile Pastello che comprende piccoli elettrodomestici, pentole e accessori per la cucina declinati in piacevoli tonalità cipria, menta, tortora e lime. Disponibile in edizione limitata fino al prossimo 3 maggio, la collezione è composta da una serie di strumenti utilissimi nella preparazione dei cibi e da articoli per la cucina creati con armonie di colore che si combinano nel pattern dei piatti, delle mug, del grembiule e degli altri accessori della nuova gamma.

Articoli imperdibili per una casa giovane, smart e colorata