Bialetti offerte di lavoro: nuove assunzioni in Italia, opportunità anche per i giovani senza esperienza

Per gli amanti del caffè, Bialetti più che un marchio, è un fedele amico. Del resto non esiste italiano che faccia a meno del caffè, una delle bevande più consumate al mondo. Beh, ora c’è anche in ballo per alcuni di voi l’opportunità di coniugare piacere e dovere: Bialetti, azienda storica del Belpaese, nota per la realizzazione di caffettiere, è pronta a nuove assunzioni in Italia e offre anche importanti tirocini da far fare ai giovani senza comprovata esperienza alle spalle. Opportunità lavorative e di formazione non solo nei propri punti vendita, ma anche nella sede di Coccaglio, in provincia di Brescia.

Bialetti Industrie SpA è un’azienda italiana, specializzata nella produzione di strumenti per cottura e piccoli elettrodomestici, soprattutto caffettiere. La società è nata, nel 1919, come officina per la produzione di semilavorati in alluminio grazie ad Alfonso Bialetti. La svolta è avvenuta nel 1993 quando quest’ultimo ha brevettato la celebre moka – nome che trae ispirazione dalla città di Mokha in Yemen, una delle principali zone di produzione di caffè – uno strumento innovativo che ha raccolto ampi consensi di pubblico. Cinque anni dopo, tramite la fusione con l’azienda produttrice di strumenti per la cottura Rondine, è nata l’attuale Bialetti Industrie. Oggi la società vanta più di 1500 i dipendenti e filiali anche all’estero. Il Gruppo Bialetti ha, infatti, una sede commerciale in Francia, a Parigi, e una filiale in Cina.

Vediamo ora alcuni dei profili professionali ricercati al momento:

Stage HR – Recruiting (Coccaglio, BS)

Stage Demand Planning & Customer Service (Coccaglio, BS)

Specialista HR Amministrazione (Coccaglio, BS)

Addetto/a vendita 24h – Venezia, sest. S. Marco

Store Manager 36h (Ferrara, Reggio Calabria)

Addetto/a vendita 20h (Lonato del Garda, Novara, Erba, Torino, Arese, Lucca, Ferrara, Savignano Sul Rubicone, Roma, Ravenna, Modica, Bari, Eboli, Sorrento, Palermo

Store Manager 40 ore (Piantedo, SO)

Addetto/a vendita Part Time 24h (Milano, Peschiera Borromeo, Grugliasco, Gravellona Toce, Udine

Addetto/a vendita 18h (Aiello Del Friuli)

Chi volesse avere maggiori informazioni sulle posizioni aperte al momento da Bialetti, per lavorare in tutt’Italia, non deve fare altro che visitare il sito ufficiale dell’azienda. Alla sezione Lavora con Noi è possibile inviare la propria candidatura compilando l’apposito form. Vi suggeriamo di monitorare la pagina carriere, dal momento che Bialetti è costantemente alla ricerca di personale.