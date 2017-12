Biagio Antonacci Tour 2017/2018 outfit: Ermanno Scervino veste il cantautore romano

Il tour, di cui diverse date sono già sold out, fa seguito all’uscita del nuovo album del cantante milanese, Dediche e Manie, partito il 15 dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze. Si protrarrà fino a fine gennaio 2018 toccando i palazzetti delle principali città italiane. Per tutte le date, Biagio ha scelto di indossare abiti Ermanno Scervino. Lo stilista ha creato per lui due tipologie di outfit.

Uno più formale, consistente in smoking indossati sopra a camicie di seta, e uno più dinamico e informale, in cui alla camicia di seta si abbinano moderni joggers con bande colorate e sneakers con scritta effetto used. La collaborazione tra Biagio Antonacci ed Ermanno Scervino proseguirà anche a maggio 2018, quando il cantante darà inizio al nuovo Dediche e Manie Tour.