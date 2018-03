“Beyond The Castle”: al Castello Sforzesco di Milano la realtà virtuale incontra la storia

Al via al Castello Sforzesco “Beyond the Castle” la nuova esperienza di realtà virtuale interattiva per rivivere nelle vesti di un arciere la Milano rinascimentale di Ludovico il Moro e di Leonardo da Vinci. Ciò che propone il Castello Sforzesco, da oggi sino al 31 luglio 2018, è un percorso tra reale e virtuale, che permetterà ai giocatori di sfidarsi tra le antiche mura della Torre Falconiera, scagliando frecce in difesa del Castello e immergendosi nell’atmosfera, nella bellezza e nelle curiosità di fine ‘400.

Virtuale e reale insieme: “Beyond the Castle” prevede un percorso integrato che inizia attraversando le Merlate del Castello accompagnati da una guida, per poi arrivare all’antica Torre Falconiera, dove i visitatori giocatori, indossando appositi visori, diventano protagonisti di un’esperienza interattiva di “hyper reality”, muovendosi liberamente nell’ambiente circostante e interagendo con lo stesso, immersi nell’atmosfera di fine ‘400. Diversamente dalla maggior parte degli esperimenti di realtà virtuale esistenti, Beyond the Gate – l’azienda ideatrice del progetto – dà la possibilità di far giocare più utenti contemporaneamente, in modo che possano anche interagire tra loro.

BEYOND THE CASTLE from Beyond the Gate VR on Vimeo.

“Questa novità si inserisce in un panorama di esperienze di avvicinamento tra musei italiani e videogiochi, protagonista anche la Soprintendenza del Castello Sforzesco che ha riconosciuto nello strumento del videogioco una forma alternativa di apprendimento dei contenuti del museo e ha accolto favorevolmente la proposta di ospitare un’iniziativa di questo genere” – ha dichiarato Claudio Salsi, Soprintendente del Castello Sforzesco.