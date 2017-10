Beyoncé outfit: la pop-star indossa la collezione Autunno 2017 di Chiara Boni (FOTO)

L’outfit di Beyoncé conferma la sua predisposizione ai brand italiani: la pop-star americana veste nuovamente Chiara Boni presentando la collezione Autunno 2017. In occasione del suo ultimo editoriale su beyonce.com, infatti, la pop-star americana ha indossato i modelli realizzati dalla stilista italiana.

Come si può vedere dalle foto qui presenti, infatti, Beyoncé ha indossato il modello Venusette HW: pantaloni a vita alta in jersey stretch, con gambe leggermente a zampa e orlo a taglio vivo.

La collezione Autunno/Inverno 2017 di Chiara Boni ha l’intento di celebrare il lifestyle dinamico ed entusiasmante Studiato per donne indipendenti dallo spirito avventuroso e dal gusto impeccabile. Tessuti che esaltano le forme sinuose del corpo femminile, per donne raffinate e sofisticate proprio come Beyoncè.