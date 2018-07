Beyoncé e Jay-Z yacht extra lusso: due celebri cantanti, marito e moglie nella vita, stanno trascorrendo le loro vacanze in yacht navigando da Nizza fino alla Costiera Amalfitana, con tappa notturna a Capri per una cenetta romantica. Una crociera nel Mediterraneo che non è passata inosservata ai paparazzi. Una vacanza, la loro, all’insegna dello sfarzo ostentato.

Lo yacht una sontuosa villa galleggiante! Un salone di bellezza, un cinema, la piattaforma per l’atterraggio di elicotteri e poi campo da basket e piscina multi-livelli…, ebbene sì, questi ed altri comfort tutti in una imbarcazione! “Il super yacht Kismet è stato creato per essere uno delle più spettacolari e lussuose navi disponibili a noleggio”, si legge appunto sul sito che lo mette a disposizione per il noleggio. Beyoncé e il marito Jay-Z vedendolo devono avere pensato subito ‘questo è lo yacht che fa a caso nostro’ e non hanno perso tempo. Lo hanno noleggiato per le loro vacanze con tappa a Capri, con figli e “servitù” a seguito.