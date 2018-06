Beyoncé e Jay-Z tour di lusso: sfarzo esagerato sul palco ma le vendite sono un flop

Cantanti, lusso sul palco: spiccano i nomi di Beyoncé e del marito Jay-Z che per le proprie esibizioni hanno scelto scenografie sfarzose, passerelle sospese e outfit sorprendenti per stupire il pubblico. Durante gli spettacoli mega schermi alle loro spalle, dove vengono proiettati immagini che ritraggono i coniugi in scene di vita quotidiana, comprese quelle inedite dei gemellini Rumi e Saint. Le due popstar hanno osato anche di più, dando in omaggio a chi aveva acquistato il biglietto un booklet con immagini intime delle due pop star. Un tour che è anzitutto un’autocelebrazione.

L’On The Run II World Tour, Beyoncé e Jay-Z hanno dato il massimo, mescolando romanticismo a coreografie esplosive. Beyoncé ha indossato outfit sensualissimi, che mettono in risalto tutte le sue curve giunoniche, scegliendo mise firmate Givenchy, Gucci, Dundas, Balmain, LaQuan Smith. Tutti abiti corti e stivali altissimi. I tessuti ricercati e di extra lusso, impreziositi da ricami e dettagli insoliti, tra cui le mascherine in rete che coprono il volto della pop star. Idem dicasi per il look sfoggiato da mr. Carter, che come la consorte, oltre ad aver scelto brand prestigiosi, ha indossato al collo un pendente d’oro massiccio decisamente vistoso.

Insomma, la coppia non si è risparmiata pur di sbalordire. Eppure, tanto sfarzo e lusso ostentato non hanno sortito gli effetti sperati. La vendita dei biglietti non sarebbe stata infatti strabiliante e, anzi, di gran lunga al di sotto delle aspettative, tanto che sarebbe ancora possibile reperire biglietti di ingresso a prezzo stracciato o addirittura in omaggio. Intanto il tour va avanti e Beyoncé e Jay-Z il prossimo luglio si esibiranno anche a Milano e a Roma.