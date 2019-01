Best Dressed Men: i 30 uomini più eleganti d’Italia secondo GQ

Anche questa Milano Fashion Week Uomo è giunta al termine. Con le sfilate di Emporio Armani e Fendi, stasera si conclude uno degli appuntamenti internazionali della moda più attesi, che ha visto trionfare il meglio del Made in Italy. Feste, sfilate, presentazioni, un mix di eventi diversi animati da un obiettivo comune: svelare le novità del prèt-à-porter per uomo create dalle più grandi maison di lusso.

Lo scorso venerdì sera, al Teatro Vetra di Milano, si è tenuta tra i tanti eventi in programma la quinta edizione di GQ Best Dressed Men, ideato dal maschile di Condé Nast, per rendere omaggio agli uomini, che, per motivi diversi si sono distinti per l’eleganza lo scorso 2018. Moda, arte, sport, tanti gli ambiti studiati da GQ per celebrare le icone maschili che si sono fatte strada nel proprio ambiente per emergere; pertanto sono stati letti e studiati i progetti degli uomini italiani più ambiziosi e creativi.

Chi sono i trenta uomini più eleganti? Chi ha lasciato il segno? La presentazione del Best Dressed Men di GQ, che è stato animata dal Dj Set di James Righton e che è stato supportata da partner come Cupra, Givenchy, Longines, Royal Bliss, Veuve Cliquot e Belvedere Vodka, ha accolto più ospiti di quanto ci si aspettasse forse, personalità di spicco dell’alta moda, ma anche figure del mondo dello spettacolo, come l’attore Luke Evans, che ha interpretato Gaston nel live action Disney La bella e la bestia e che è stato protagonista di una delle cover del numero di gennaio di GQ. Ecco la lista: Manuel Agnelli, Carlo Ancelotti, Hervé Barmasse, Enrico Bartolini, Giovanni Bianchi, Marco Bizzarri, Guido Maria Brera, Stefano Boeri, Stefano Cantino, Alessandro Cattelan, Carlo Cottarelli, Massimo De Carlo, Antonio Folletto, Lapo Elkann, Matteo Garrone, Stefano Gaudioso Tramonte, Giorgio Guidotti, Massimiliano Locatelli, Giovanni Malagò, Federico Marchetti, Marco Mengoni, Francesco Micheli, Francesco Molinari, Ignazio Moser, Michele Pontecorvo, Riccardo Pozzoli, Edoardo Tresoldi, Tomaso Trussardi, Nico Vascellari, Matteo Zoppas. Come potrete vedere ci sono tra i Best Dressed Men di GQ cantanti come Marco Mengoni, imprenditori come Tomaso Trusardi, registi come Matteo Garrone, conduttori radiofonici e televisivi come Alessandro Cattelan, personaggi dello sport come l’allenatore Carlo Ancelotti e il ciclista Ignazio Moser. Insomma, un elenco stilato da Gq che mette insieme i gentleman dei giorni nostri.