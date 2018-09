  Bershka offerte di lavoro 2018: posizioni aperte nel mondo della moda, ecco come candidarsi

Bershka si pone come punto di riferimento per la moda destinata a questo pubblico sempre più esigente e, in solo 2 anni, il numero dei suoi punti vendita raggiunge il centinaio, consolidandone così l’immagine della marca. Attualmente, dopo 18 anni la catena possiede oltre 1.000 negozi in più di 70 mercati e le sue vendite costituiscono il 9% del reddito totale di tutto il gruppo. Per portare nei negozi sempre le ultime tendenze Bershka si avvale di un modello di business flessibile che si adatta ai cambiamenti che possono avvenire durante le campagne; in questo modo, può rispondere ad essi con nuovi prodotti nei negozi nel più breve lasso di tempo possibile. I modelli di ogni campagna vengono sviluppati integralmente dai team creativi, che traggono come principale fonte di ispirazione sia le tendenze di moda imperanti sul mercato, sia quelle degli stessi clienti, grazie alle informazioni raccolte dai negozi. Il team di designer di Bershka è costituito da oltre 60 professionisti che valutano costantemente le necessità, i desideri e le esigenze dei consumatori, offrendo ogni anno più di 4000 prodotti diversi nei suoi punti vendita.

Bershka offerte di lavoro 2018 in tutta Italia: le posizioni aperte

Bershka, inserimenti in tutta Italia. Il celebre brand di moda e abbigliamento è alla ricerca di numerosi profili professionali da assumere nei tanti punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale.

Responsabile di negozio – Torino

Addetti Vendita – Arese (MI), Cremona, Bari, Marghera (VE), Grosseto, Orio Al Serio (BG)

Responsabile di Negozio – Cremona

Vice Responsabile di negozio – Marghera (VE), Cremona

Bershka offerte di lavoro 2018 in tutta Italia: come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Bershka e alle opportunità di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo Inditex. Dalla stessa è possibile prendere visione delle selezioni in corso per lavorare in Bershka e candidarsi, inviando il cv tramite l’apposito form online.