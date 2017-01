Benvenuto 2017, tra venerdì 17 e ponti strategici

Le vacanze di Natale 2016 sembravano lunghissime e invece questa mattina vi è venuta l’ansia quando siete accorti che sono volate e che domani si rientra al lavoro o a scuola?

Passato anche il ponte dell’Epifania 2017 è d’obbligo uno sguardo al calendario 2017 per sapere quando, durante l’anno, sarà di nuovo festa e se sono previsti ponti.

Archiviate infatti le vacanze di Natale 2016, la prima domanda che sorge spontanea è quando solo le prossime vacanze? Chi ha i bambini a scuola si chiede quando cadrà carnevale 2017 mentre per tutti gli altri la domanda di rito è Pasqua 2017 sarà alta o bassa?

Prima però di scoprire tutti i ponti, i giorni non lavorativi e le festività in programma nel calendario del 2017 per programmare con anticipo delle pause dalla routine con viaggi all’insegna della cultura e del relax, riprendiamo in mano il calendario per aggiornare i più superstiziosi sui “giorni neri” del 2017, numero primo che si divide solo per uno e per se stesso.

Per i più scaramantici, infatti, l’anno inizia male. Un venerdì 13 subito in gennaio, un 17 in febbraio e in marzo. E ancora in ottobre e novembre un 13 e un 17, ovviamente di venerdì.

Ora torniamo a parlare di vacanze.

Come abbiamo visto, Carnevale 2017 sarà domenica 26 febbraio, il martedì grasso quindi nel 2017 sarà il 28 febbraio, ultimo giorno del mese.

Pasqua e Pasquetta 2017 si festeggeranno il 16 e 17 aprile 2017, sui giorni della settimana non si può sbagliare visto che saranno ovviamente domenica e lunedì.

Ponte 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno 2017.

Tutte e 3 queste festività nel 2017 cadranno in giorni della settimana strategici, ovvero a ridosso del weekend, perfetti dunque per organizzare weekend fuori porta o mini vacanzine di lusso.

Il 25 aprile 2017 (Festa della Liberazione) sarà infatti un martedì, il 1° maggio 2017 (Festa dei Lavoratori) è un lunedì mentre, a chiudere il ciclo, il 2 giugno 2017 (Festa della Repubblica) cadrà di venerdì. Approfittatene!

Anche se molti saranno già in vacanza, ecco che Ferragosto 2017, sarà un martedì quindi verrà tolto dal conteggio delle ferie estive 2017, se le starete facendo in quel periodo, mentre niente ponte dei Morti, in quanto il 1° novembre 2017 cade di mercoledì.

Non male invece l’8 dicembre 2017, Festa dell’Immacolata. Anche in questo caso si tratta di un venerdì e di un weekend ideale per inaugurare la stagione sciistica con 3 giorni di vacanza in montagna.

Meglio del 2016, Natale e Santo Stefano 2017 rispettivamente un lunedì e un martedì. Ad inaugurare, invece le festività del 2018, ci penserà Capodanno 2018 ovvero lunedì 1 gennaio 2018.

Vediamo ora le feste del 2017 legate al Santo Patrono delle principali città italiane.

Chi vive a Roma e aspetta ogni anno con ansia Santi Pietro e Paolo il 29 giugno, nel 2017 cadrà di giovedì anche se difficile, c’è chi potrebbe approfittare per fare un weekend lungo attaccando un solo giorno di ferie potrete fare 4 giorni di vacanza raggiungendo il mare e anticipando le vacanze estive.

Niente di fatto per i napoletani. San Gennaro, Santo Patrono di Napoli, cade il 19 settembre che nel 2017 sarà una domenica. Male anche a Palermo il Santo Patrono, Santa Rosalia, cade il 15 luglio che nel 2017 sarà un sabato.

Molto più fortunati i milanesi o chi a Milano ci lavora e basta. Il 7 dicembre 2017, festa di Sant’Ambrogio, sarà un giovedì. Seguito come di consueto dall’Immacolata, 8 dicembre, sta a significare 4 giorni di vacanza consecutivi senza prendere nessun giorno di ferie.