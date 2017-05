Bentayga Bentley, ecco Falconry: vettura esclusiva per il falconiere di Dubai

Gli amanti del lusso e delle automobili su misura non potranno non apprezzare la nuova nata in casa Bentley, la Bentayga Falconry. Creata in un solo esemplare, la vettura è stata pensata ad hoc per un falconiere di Dubai che ha richiesto una vettura totalmente personalizzata per il suo hobby.

“Il Bentayga Falconry dimostra ciò che sono in grado di fare i nostri abili artigiani, capaci di concepire e dare forma a soluzioni raffinate, eleganti e su misura per soddisfare ogni desiderio e interesse dei nostri clienti. Nel Medio Oriente la falconeria è considerata lo sport dei re: abbiamo voluto creare un kit tanto lussuoso quanto pratico e robusto per conquistare i nostri clienti più importanti in questa regione e in tutto il mondo” ha dichiarato Geoff Dowding, responsabile del reparto Mulliner ovvero quello che si occupa delle vetture su misura.

Ma quali sono le caratteristiche esclusive della nuovissima Bentayga Falconry? Creata per il facoltoso committente falconiere, la vettura – nata sulla base del SUV di lusso di Bentley – ha al suo interno rivestimenti in sughero naturale ma anche radica e materiali ricercati. Non manca ovviamente tutto l’occorrente per l’antichissima arte della falconeria: dalle stazioni di volo ai trespoli sino al portavivande per il falconiere.