Bensimon Velvet Collection edizione limitata: la scarpa da tennis che conquista le donne (FOTO)

Arrivano le Velvet Collection di Bensimon: l’eclettico marchio francese presenta la sue iconiche tennis in una Edizione Limitata realizzata in morbido e setoso velluto. La suola e la punta in gomma non cambiano ma si tingono di un tenuo beige mentre i morbidi tessuti cavalcano i trend del blu oceano, petrolio, prugna e kaki. Queste tennis sono rese ancora più preziose dai lacci in raso che daranno un tocco decisamente più chic ad ogni mise.

Tutte le tennis in Edizione Limitata sono inoltre dotate di una speciale suoletta adatta per le giornate più fredde, grazie ad un rivestimento in morbida lana. Da anni Bensimon è l’emblema dello stile parigino nel mondo, un marchio di culto e passione che riassume l’espressione artistica del suo creatore Serge Bensimon.

Bensimon è un uomo eclettico che ha costruito il marchio attorno al piacere della scoperta, dell’apertura e dei viaggi. Un uomo curioso, appassionato e osservatore che ha fatto dei propri incontri un prezioso tesoro per tutte le sue collezioni.