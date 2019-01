Benetton offerte di lavoro: le posizioni aperte in Italia

Benetton, il famoso gruppo di abbigliamento, ha reso note le nuove posizioni aperte per lavorare in Italia. Le risorse verranno inserite nell’organico dei punti vendita, ma anche negli uffici della storica sede di Ponzano Veneto. Fondato nel 1965 a Ponzano Veneto, oggi il Gruppo, a cui appartengono i marchi United Colors of Benetton e Sisley, è presente in 120 Paesi nel mondo. Benetton vanta una rete commerciale composta da circa 5000 punti vendita e oltre 7000 dipendenti. Benetton è costantemente alla ricerca di personale, le offerte di lavoro generalmente non sono rivolte solo a professionisti a vari livelli di carriera, ma pure a giovani senza esperienza. Proprio perché il brand investe su questi ultimi stipulando contratti di tirocinio.

Benetton: le posizioni aperte

Ecco l’elenco delle figure professionali ricercate e le relative sedi:

District Manager Undercolors – Centro Italia

Store Manager – Firenze Gigli

Visual Merchandiser – Undercolors – Treviso

IT Logistics Analyst – Treviso

Stage Merchandiser – Ponzano

Vediamo nello specifico alcune posizioni aperte. Per il marchio Undercolors of Benetton – specializzato nella produzione e vendita di Intimo, Pigiameria, Mare – è ricercato un District Manager per l’area Marche, Abruzzo, Umbria e Molise. La Risorsa avrà la responsabilità della guida e della gestione dei punti vendita dell’Area di competenza coerentemente con le politiche e gli obiettivi dell’azienda garantendo il raggiungimento e il superamento degli obiettivi di performance. Benetton Group ricerca per il brand di Underwear&Beachwear Undercolors un Visual Merchandiser che si occupi, in autonomia, di tutte le attività visual in sede e su tutto il territorio nazionale, e di un It Logistics Analyst che, all’interno della Direzione IT, supporterà l’area Logistica relativamente ai processi di magazzino e imballo.

Chi volesse avere maggiori dettagli su ciascuna figura professionale richiesta non deve fare altro che recarsi sul LinkedIn. Tramite l’apposito form, potrete candidarvi caricando il curriculum vitae. Cliccate al presente link.