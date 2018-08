Benetton offerte di lavoro 2018: posizioni aperte per giovani (anche senza esperienza), ecco come candidarsi

Benetton avvia stage per laureati e diplomati. Il noto gruppo di abbigliamento, infatti, ha recentemente pubblicato alcune posizioni aperte nell’ambito di tirocini formativi retribuiti sia all’interno dei punti vendita, sia negli uffici della storica sede di Ponzano Veneto. Il gruppo, fondato nel 1965 a Ponzano Venero, a cui appartengono attualmente i marchi United Colors of Benetton e Sisley, è presente in 120 Paesi nel mondo. Vanta una rete commerciale composta da circa 5000 punti vendita e oltre 7000 dipendenti. Ecco quali sono le posizioni attualmente ricercate e non solo…

Benetton offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Come già accennato, il Gruppo Benetton è alla ricerca di giovani candidati che vogliano intraprendere una prima esperienza lavorativa. Ci sono, infatti, possibilità di intraprendere percorsi di stage sia all’interno dei punti vendita, sia negli uffici di Treviso e Ponzano Veneto. Di seguito i profili ricercati in qualità di: Merchandiser; Ingegneri Gestionali; Licensing; Business Analyst.

Benetton lavora con noi: perché scegliere questa opportunità

Perché siamo visionari ma realisti e da più di 40 anni le nostre collezioni con i marchi United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton e Sisley sono indossate in tutto il mondo. Siamo presenti in 120 paesi, nelle più belle città, in location uniche e realizzate da architetti di fama mondiale. Perché il nostro spirito multietnico e multirazziale permette di circondarci di colleghi da tutto il mondo che condividono con noi l’interesse e la voglia di mettersi in gioco . Perché il nostro business è in continua espansione e la focalizzazione è verso i mercati emergenti dove la nostra presenza diventa giorno dopo giorno più significativa e i percorsi professionali internazionali sempre più frequenti.

