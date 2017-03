Ben Affleck disintossicato: “Grazie Jennifer, ora sarò un buon padre”

In un post notturno su Facebook il celebre attore Ben Affleck si è messo a nudo con i suoi fan, spiegando che ha finito il suo percorso di riabilitazione, lasciandosi finalmente alle spalle l’abuso di alcol. Il suo primo pensiero è andato ai suoi figli per i quali ora potrà essere un buon padre ma anche all’ex moglie Jennifer Garner, che ha ringraziato per essergli stata accanto in questo momento difficile e di essersi presa cura, anche per lui, dei loro tre figli. La coppia infatti si è separata nel 2015 ma recentemente sembrano esserci stati spiragli per un riavvicinamento.

Nel post su Facebook Ben Affleck scrive: “Ho completato il trattamento per l’alcolismo, qualcosa che ho già fatto in passato e con cui continuo a confrontarmi. Voglio vivere la mia vita in pieno ed essere il miglior padre possibile. Voglio che i miei figli sappiano che non c’è alcuna vergogna nel cercare aiuto quando ne hai bisogno e nel diventare fonte di ispirazione per chiunque abbia bisogno ma è troppo spaventato per fare il primo passo. Sono fortunato ad avere l’amore della mia famiglia e dei miei amici, inclusa la madre dei miei figli, Jen (Jennifer Garner) che mi ha supportato e si è presa cura dei nostri ragazzi quando io ho fatto quello che dovevo fare. Questo è stato il primo di tanti passi verso una guarigione”.

Già nel 2001 infatti a soli 21 anni Ben Affleck era stato in riabilitazione per liberarsi dallo spettro dell’alcolismo ma non ci era riuscito. Oggi, con questo post, sembra voler riprendere in mano la sua vita, privata e lavorativa. In questi giorni infatti sta viaggiando per il tour promozionale del suo ultimo lavoro, “La Legge della Notte”, ma presto lo rivedremo interpretare il ruolo di Batman nella Justice League e nel prossimo “The Batman” di cui sarà protagonista ma non regista.

Foto: pagina Facebook Ben Affleck